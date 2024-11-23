В преддверии Дня матери в Севастополе открылась выставка «Талантливые мамы наших читателей»

В преддверии Дня матери в Центральной городской детской библиотеке имени А.П. Гайдара состоялось поистине уникальное событие – открытие выставки, посвященной творчеству мам, которые посещают библиотеку вместе со своими детьми.
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