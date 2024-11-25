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Беженцы из Мариуполя массово вернулись домой. Депутат Рады назвал "ужасные цифры"

Беженцы из Мариуполя массово вернулись домой. Депутат Рады назвал "ужасные цифры"

По словам Максима Ткаченко, народного депутата Верховной Рады, около 150 тысяч человек, которые ранее проживали в Мариуполе и других населённых пунктах, теперь находящихся в составе России, вернулись на территорию Украины.

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Комментарии
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Амара Карпова
Всех пропустили через Шереметьево?!😱
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16 час.

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