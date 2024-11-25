Беженцы из Мариуполя массово вернулись домой. Депутат Рады назвал "ужасные цифры"

По словам Максима Ткаченко, народного депутата Верховной Рады, около 150 тысяч человек, которые ранее проживали в Мариуполе и других населённых пунктах, теперь находящихся в составе России, вернулись на территорию Украины.
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