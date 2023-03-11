Военное обозрение

3 356 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    ГНИДАМ  ПРИПЕКАЕТ ....!!!Командующий ВВС С...
  • Михаил Новиков
    Санна Марин наверное не знает, что такая близость с гнидой, грозит обширным педикулезом!В Хельсинки удивл...
  • Дина Скребец
    Ну и продолжил бы дальше - ... а меня именовать царём московии ...  😂😂😂.    Царь с бубенчиками на короне 🤡Зеленский поручил...

Форсирование бойцами ЧВК «Вагнер» реки Бахмутка на нескольких участках в Артёмовске застало противника врасплох

Форсирование бойцами ЧВК «Вагнер» реки Бахмутка на нескольких участках в Артёмовске застало противника врасплох

Нашла своё подтверждение информация о том, что российские силы перешли через реку Бахмутка в Артёмовске и значительно продвинулись к центру города из восточной его части.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх