Форсирование бойцами ЧВК «Вагнер» реки Бахмутка на нескольких участках в Артёмовске застало противника врасплох

Нашла своё подтверждение информация о том, что российские силы перешли через реку Бахмутка в Артёмовске и значительно продвинулись к центру города из восточной его части.
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