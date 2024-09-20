Манучаров отказался приглашать на интервью Галкина* и Смольянинова**

Известный российский актер и ведущий YouTube-канала «Эмпатия Манучи» Вячеслав Манучаров заявил, что не заинтересован в проведении интервью с Максимом Галкиным* и Артуром Смольяниновым**, сообщает издание aif.
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