Когда "предательство" помогло: отречение от курса Президента не спасло Мошковича

АС

Александр Сысоев

Русагро стал могущественным благодаря государственным заказам и субсидиям. А почему для государственного финансирования сельского хозяйства была выбрана столь странная фигура Мошкович и фирма с, мягко говоря, сомнительной репутацией "Русагро", спросить бы Дмитрия Патрушева. Но при таком папаше разве он будет что-то рассказывать.