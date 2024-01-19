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Когда "предательство" помогло: отречение от курса Президента не спасло Мошковича

Когда "предательство" помогло: отречение от курса Президента не спасло Мошковича

Бенефициар агропромышленной группы "Русагро", олигарх Вадим Мошкович разразился сенсационными "признаниями" в европейском суде.

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Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Русагро стал могущественным благодаря государственным заказам и субсидиям. А почему для государственного финансирования сельского хозяйства была выбрана столь странная фигура  Мошкович  и фирма с, мягко говоря, сомнительной репутацией &quot;Русагро&quot;,  спросить бы Дмитрия Патрушева. Но при таком папаше разве он будет что-то рассказывать.
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22 час.
МБ
Марина Биченова
Надо бедненькому помочь! Готовь казна мошну!
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19 час.
ИИ
Иван Иванов
Дядя Коля а сын твой берега не попутал или это согласовано с кандидатом?
Ответить
15 час.

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