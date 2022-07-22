Сбербанк исключил влияние новых санкций Евросоюза на работу в России

С 14 июня кредитная организация отключена от системы SWIFTПресс-служба Сбербанка заверила, что новые санкции Евросоюза не повлияют на работу кредитной организации внутри России.
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