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Сбербанк исключил влияние новых санкций Евросоюза на работу в России

Сбербанк исключил влияние новых санкций Евросоюза на работу в России

С 14 июня кредитная организация отключена от системы SWIFTПресс-служба Сбербанка заверила, что новые санкции Евросоюза не повлияют на работу кредитной организации внутри России.

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