Глава МИД России Сергей Лавров дал интервью Такеру Карлсону

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал 80-минутное интервью Такеру Карлсону. В разговоре с американским журналистом глава МИД прокомментировал испытание ракеты «Орешник», оценил отношения между Россией и США, а также обсудил причины начала спецоперации на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии