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Глава МИД России Сергей Лавров дал интервью Такеру Карлсону

Глава МИД России Сергей Лавров дал интервью Такеру Карлсону

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал 80-минутное интервью Такеру Карлсону. В разговоре с американским журналистом глава МИД прокомментировал испытание ракеты «Орешник», оценил отношения между Россией и США, а также обсудил причины начала спецоперации на Украине.

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