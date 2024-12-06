Глава МИД России Сергей Лавров дал интервью Такеру Карлсону

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал 80-минутное интервью Такеру Карлсону. В разговоре с американским журналистом глава МИД прокомментировал испытание ракеты «Орешник», оценил отношения между Россией и США, а также обсудил причины начала спецоперации на Украине.