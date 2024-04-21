Роман Ротенберг: «Кучеров – олицетворение нашего хоккея в лучшем исполнении. Он показывает это всему миру»

– Вы часто высказываетесь об успехах российских хоккеистов за рубежом. Что можете сказать о последних достижениях Александра Овечкина и Никиты Кучерова? – Поздравил и Сашу Овечкина, и Никиту Кучерова, постоянно с ними на связи.
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