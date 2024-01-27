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Первый марсианский вертолет прекратил свою миссию из-за повреждения лопасти

Первый марсианский вертолет прекратил свою миссию из-за повреждения лопасти

Ingenuity, первый вертолет, работавший на другой планете, повредил лопасть во время последней посадки и больше не сможет выполнять свои задачи на Марсе, но продолжает оставаться на связи, как сообщило NASA.

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