Первый марсианский вертолет прекратил свою миссию из-за повреждения лопасти

Ingenuity, первый вертолет, работавший на другой планете, повредил лопасть во время последней посадки и больше не сможет выполнять свои задачи на Марсе, но продолжает оставаться на связи, как сообщило NASA.
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