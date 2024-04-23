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Царьград

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Избившие вагнеровца освобождены решением суда

Избившие вагнеровца освобождены решением суда

Суд в Ярославской области оказался удивительно лоялен к тем, кто избивал бойца и его жену.Неделю назад в Ростове Великом (Ярославская область) сотрудники местного УМВД задержали двоих подозреваемых 24- и 20-летних мужчин по подозрению в жестоком избиении 27-летнего мужчины – ветерана СВО.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Пора самим чистить Россию!!!
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