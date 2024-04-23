Избившие вагнеровца освобождены решением суда

Суд в Ярославской области оказался удивительно лоялен к тем, кто избивал бойца и его жену.Неделю назад в Ростове Великом (Ярославская область) сотрудники местного УМВД задержали двоих подозреваемых 24- и 20-летних мужчин по подозрению в жестоком избиении 27-летнего мужчины – ветерана СВО.