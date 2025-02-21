Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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США и Украина могут подписать договор о полезных ископаемых 22 февраля

США и Украина могут подписать договор о полезных ископаемых 22 февраля

США и Украина могут подписать соглашение об использовании полезных ископаемых в субботу, 22 февраля. Это должно помочь сторонам преодолеть некую напряженность в отношениях между главой Белого дома Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, пишет газета The Wall Street Journal.

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