США и Украина могут подписать договор о полезных ископаемых 22 февраля

США и Украина могут подписать соглашение об использовании полезных ископаемых в субботу, 22 февраля. Это должно помочь сторонам преодолеть некую напряженность в отношениях между главой Белого дома Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, пишет газета The Wall Street Journal.