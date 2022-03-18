В Госдуме обсудили первоочередные меры поддержки российских семей в условиях санкций

Совершенствование законодательства в социальной сфере и предлагаемые правительством России меры поддержки семей обсудили на заседании Комитета по вопросам семьи, женщин и детей, которое провела заместитель аредседателя Госдумы Анна Кузнецова.
Совершенствование законодательства в социальной сфере и предлагаемые правительством России меры поддержки семей обсудили на заседании Комитета по вопросам семьи, женщин и детей, которое провела заместитель аредседателя Госдумы Анна Кузнецова.
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