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В Госдуме обсудили первоочередные меры поддержки российских семей в условиях санкций

В Госдуме обсудили первоочередные меры поддержки российских семей в условиях санкций

Совершенствование законодательства в социальной сфере и предлагаемые правительством России меры поддержки семей обсудили на заседании Комитета по вопросам семьи, женщин и детей, которое провела заместитель аредседателя Госдумы Анна Кузнецова.

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