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Роналдо из «Ростова» выбыл на 6 недель из-за воспаления надколенного сухожилия

Полузащитник « Ростова » Роналдо дос Сантос выбыл на 6 недель из-за травмы.  Агент 25-летнего футболиста Жулио Сезар Гранжа рассказал о его состоянии.

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