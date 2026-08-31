12 дронов ВСУ атаковали Воронежскую область под покровом тьмы

Силами ПВО Воронежской области уничтожены 12 беспилотников, есть подробности о последствияхВ последнюю летнюю ночь 31 августа силы противовоздушной обороны отражали массированный налет беспилотной авиации на территорию Воронежской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- EP Препараты для леч...
- После массированн...
- И В России впервые ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым