Улыбалась через силу: Домнина в траурном наряде вывела Костомарова в свет

Супруги пришли вместе на светскую вечеринку. Роман Костомаров и Оксана Домнина Пятый каналРоман Костомаров с женой Оксаной Домниной стали главными героями светской вечеринки, прошедшей накануне в столице.
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