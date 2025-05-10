Кургинян объяснил, с кого брали пример революционеры, спасая трудящихся

Вслед за Иисусом Христом революционеры «нисходили в ад" — шли к страждущим — тем миллионам трудящихся, которые жили в аду, заявил 9 мая философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в видеообращении, посвященном Дню Победы.