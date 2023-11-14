Tesla будет штрафовать перекупщиков автомобиля Тесла – Cybertruck на $50 тыс

Компания Tesla Илона Маска решила бороться с автоперекупщиками и будет штрафовать желающих перепродать электромобиль Тесла – Cybertruck на $50 000, если покупатель решит перепродать авто в первый год после покупки у самой компании.
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