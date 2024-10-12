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Аналитик Кистанов оценил заявление премьера Японии Исибы об атомном ударе США

Аналитик Кистанов оценил заявление премьера Японии Исибы об атомном ударе США

Главный эксперт Центра японских исследований Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов описал заявление премьера Японии Сигэру Исиба о виновности США в бомбардировке Хиросимы и Нагасаки как неординарное, передает RT.

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