Аналитик Кистанов оценил заявление премьера Японии Исибы об атомном ударе США

Главный эксперт Центра японских исследований Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов описал заявление премьера Японии Сигэру Исиба о виновности США в бомбардировке Хиросимы и Нагасаки как неординарное, передает RT.
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