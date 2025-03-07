Вплоть до тюрьмы. Что грозит водителям, которые ездят без прав

В последнее время число аварий с водителями без прав только растет В 2024 году в Алтайском крае случилось 256 ДТП с участием водителей, не имеющих права управления транспортным средством, в них погибло 30 человек и 333 пострадали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии