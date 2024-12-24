График доставки пенсий и работы в январе-2025 опубликовала Почта России

В новогодние праздники Почта России переходит на особый режим работы. Как сообщили в компании, разные почтовые офисы в праздничные и предпраздничные дни будут работать по индивидуальным графикам, но 1 и 7 января для всех будут выходными.
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