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Средства ПВО сбили 22 БПЛА ВСУ за день над регионами России и Черным морем

Средства ПВО сбили 22 БПЛА ВСУ за день над регионами России и Черным морем

Российские подразделения ПВО сбили за день 22 украинских беспилотника. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

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