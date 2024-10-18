Рогов сделал заявление насчет возможного размещения на Украине ядерного оружия

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Размещение на Украине западного ядерного оружия создаст угрозу для Европы. Об этом заявил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.