🚰 На западе Крыма продолжается капремонт магистрального водопровода — готовность 20% В середине июня стартовали работы на аварийном участке трубопровода длиной 0,8 км и диаметром 1000 мм.
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