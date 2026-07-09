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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Кливленд», «Майами» и «Филадельфия» – наиболее вероятные кандидаты на подписание Джеймса (Чарания)

По мнению инсайдера ESPN Шэмса Чарании, « Кливленд », « Майами » и « Филадельфия » являются наиболее вероятными кандидатами на подписание контракта со свободным агентом Леброном Джеймсом .

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