Жительница Сасовского округа перевела свои сбережения на «безопасный счёт»

По информации надзорного ведомства, в ноябре 2024 года гражданке позвонили аферисты. Выдавая себя за сотрудников Пенсионного фонда и правоохранительных органов, они обманом убедили пожилую женщину перевести 60 тысяч рублей на «безопасный счет».