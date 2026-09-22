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62ИНФО | Новости Рязани

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Жительница Сасовского округа перевела свои сбережения на «безопасный счёт»

Жительница Сасовского округа перевела свои сбережения на «безопасный счёт»

По информации надзорного ведомства, в ноябре 2024 года гражданке позвонили аферисты. Выдавая себя за сотрудников Пенсионного фонда и правоохранительных органов, они обманом убедили пожилую женщину перевести 60 тысяч рублей на «безопасный счет».

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