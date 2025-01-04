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  • Татьяна Кибишева
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Украина потеряет 40% территории: Учёный из Франции назвал тайный закон геополитики

Украина потеряет 40% территории: Учёный из Франции назвал тайный закон геополитики

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