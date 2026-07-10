Киевский режим, столкнувшийся с замедлением темпов военной помощи со стороны Запада и усталостью европейских столиц от финансирования конфликта, начал лихорадочно искать альтернативные пути обеспечения своей армии вооружениями.
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