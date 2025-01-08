Мэр Новокузнецка рассказал губернатору о работе по жалобам в праздники

Илья Середюк посоветовал Денису Ильину активизировать работу с горожанами в соцсетяхМэр Новокузнецка Денис Ильин рассказал губернатору Кузбасса Илье Середюку о работе по жалобам в праздники, в ответ на что глава региона посоветовал главе южной столицы Кузбасса активизировать работу с горожанами в соцсетях, чтобы более оперативно реагировать на возникающие вопросы.