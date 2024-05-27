Солдаты Вооруженных Сил Украины, временно уцелевшие на опорном пункте, со страху на всякий случай расстреляли целую машину своих побратимов-бандеровцев, которым удалось выбраться из окружения, сообщает источник “Старше Эдды”.
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