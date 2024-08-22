НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 676 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Фролова
    Иудушки...Венгрия осудила в...
  • Леонид
    А потом, после победы нашей армии, автор идеи будет включен в перечень спонсоров по восстановлению плотин. Согласен?Эксперт на Первом...
  • Гарий Щерба
    СОБАКАМ , СОБАЧЬЯ СМЕРТЬ ....!!!!Сообщается об уни...

Алаудинов сообщил о подбитом в Курской области танке Abrams ВСУ

Алаудинов сообщил о подбитом в Курской области танке Abrams ВСУ

Продолжаются бои в курском приграничье, где противник местами эпизодически контролирует относительно небольшой плацдарм российского региона, постоянно перебрасывая резервы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Влад Владимиров
У русских на данный счет обычно говорят, что &quot;не так страшен черт, как его малюют&quot;... Поэтому  сомнений никаких не было, что  и этих &quot;чертей&quot; русский солдат без особых натуг там одолеет. Давно пора усвоить всем, что все, кто свой поганый хвост на Россию поднимает, тот очень сильно рискует... Во первых : Россия ничего не забывает... Во вторых- любой супостат потом об этом сильно пожалеет.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх