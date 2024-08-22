Алаудинов сообщил о подбитом в Курской области танке Abrams ВСУ

Влад Владимиров

У русских на данный счет обычно говорят, что "не так страшен черт, как его малюют"... Поэтому сомнений никаких не было, что и этих "чертей" русский солдат без особых натуг там одолеет. Давно пора усвоить всем, что все, кто свой поганый хвост на Россию поднимает, тот очень сильно рискует... Во первых : Россия ничего не забывает... Во вторых- любой супостат потом об этом сильно пожалеет.