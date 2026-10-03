Пакеты с останками женщины нашли в квартире на юго-востоке Москвы

max.ru/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ В квартире жилого дома на Жулебинскому бульваре на юго-востоке столицы обнаружены пакеты с человеческими останками.
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