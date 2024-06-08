В 10 районах Самарской области объявили 5 класс пожарной опасности лесов

Рассказываем, где.В Самарской области синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности. По данным Приволжского УГМС, с 8 по 13 июня в некоторых районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность — 5 класс горимости леса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии