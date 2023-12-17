Шавкат Рахмонов досрочно победил Стивена Томпсона на UFC 296

В ночь с 16 на 17 декабря мск в Лас-Вегасе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 296. В рамках шоу непобеждённый казахстанский боец полусреднего веса (до 77 кг) Шавкат Рахмонов сразился с двукратным претендентом на титул, американцем Стивеном Томпсоном.