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"Ъ": дело о поставках довольствия Росгвардии хотят рассматривать в двух регионах

"Ъ": дело о поставках довольствия Росгвардии хотят рассматривать в двух регионах

Московский гарнизонный военный суд может разделить уголовное дело бывшего заместителя директора Росгвардии по тыловым вопросам Сергея Милейко и гендиректора одного из бывших ведущих поставщиков ведомства — ООО "Спецшвейснаб" — Игоря Шальнова.

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