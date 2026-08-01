«Народозамещение нам не нужно»: почему местные суды нередко сверхгуманны к мигрантам, но не к коренному народу

В общественном пространстве всё чаще звучит тревога по поводу того, как на местах искажаются здравые федеральные миграционные установки.
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