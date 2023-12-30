Участникам новосибирской "Веги" в зоне СВО подняли зарплату до 380 тысяч рублей

Комбат Андрей Панфёров рассказал о заработке бойцов в зоне проведения специальной военной операции.Первый вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области и создатель добровольческого батальона "Вега" Андрей Панфёров рассказал, что в зоне СВО военнослужащие отряда зарабатывают до 380 тысяч рублей.