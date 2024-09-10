Фальшивые друзья

АС

Анатолий Страшко

Александр, разве того, случайного , попавшего в объективы смартфонов, для Вас мало? А попробуйте провести сам опрос на эту тему. То есть: "Встречались ли Вы лично с вызывающим, оскорбительным поведением мигрантов?" Как Вы думаете, какой результат будет. Такие , как Вы, изображают здесь Фому неверующего. А факты уже вопят. Кстати, Вы сами под этим ником "Александр" не настоящее имя Саид скрываете? Очень похоже.