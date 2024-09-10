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Фальшивые друзья

Фальшивые друзья

АНДРЕЙ  СОКОЛОВ Что на самом деле думают о России в бывших союзных республиках СССР На официальных встречах с руководителями этих государств, не считая, конечно, открыто русофобских стран Прибалтики, их руководители улыбаются, жмут нам руки, заявляют о необходимости добрососедского сотрудничества, заверяя в дружбе и т.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Александр, разве того, случайного , попавшего в объективы смартфонов, для Вас мало? А попробуйте провести сам опрос на эту тему. То есть: &quot;Встречались ли Вы лично с вызывающим, оскорбительным поведением мигрантов?&quot;  Как Вы думаете, какой результат будет. Такие , как Вы, изображают здесь Фому неверующего. А факты уже вопят. Кстати, Вы сами под этим ником &quot;Александр&quot; не настоящее имя Саид скрываете? Очень похоже.
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1 час.
valentina sergeeva
Не фальшивые, а - подколодные!
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48 мин.
Юрий Белевский
УБЕЙ ЧУРБАНА
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19 мин.

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