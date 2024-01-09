Politico: Венгрия дала понять, что может снять вето на помощь Украине

Венгрия дала понять, что может снять вето на помощь Украине. Издание Politico написало, что Будапешт дал понять, что может снять свое вето при условии, что Европейский совет ежегодно будет заново пересматривать помощь Вооруженным силам Украины.
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