После начала Россией своей СВО на Украине, западные страны могут забыть о «послушной РФ». Президент РФ Владимир Путин войдет в мировую историю как лидер нации, личность и государственный деятель, который открыто бросил вызов гегемонии коллективного Запада и вернул былое могущество и величие России, ее великую славу и авторитет.
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