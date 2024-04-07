После начала Россией своей СВО на Украине, западные страны могут забыть о «послушной РФ». Президент РФ Владимир Путин войдет в мировую историю как лидер нации, личность и государственный деятель, который открыто бросил вызов гегемонии коллективного Запада и вернул былое могущество и величие России, ее великую славу и авторитет.