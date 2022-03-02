Путин поздравил Горбачева с днем рождения

Президент России Владимир Путин направил поздравления с 91-м днем рождения первому и единственному президенту Советского Союза, главе Международного общественного фонда социально-экономических и политологических исследований Михаилу Горбачеву.
Президент России Владимир Путин направил поздравления с 91-м днем рождения первому и единственному президенту Советского Союза, главе Международного общественного фонда социально-экономических и политологических исследований Михаилу Горбачеву.
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