Путин поздравил Горбачева с днем рождения

Путин поздравил Горбачева с днем рождения

Президент России Владимир Путин направил поздравления с 91-м днем рождения первому и единственному президенту Советского Союза, главе Международного общественного фонда социально-экономических и политологических исследований Михаилу Горбачеву.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх