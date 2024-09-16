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Дзюба заявил, что провел бессонную ночь, обдумывая переход в "Акрон"

Дзюба заявил, что провел бессонную ночь, обдумывая переход в "Акрон"

Нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба после победы своей команды над подмосковными "Химками" в матче 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) заявил, что не сразу принял предложение клуба из Самарской области о контракте.

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