Российские танки Т-80БВ переброшены на Запорожское направление

Российская армия перебросила танки Т-80 БВ на Запорожское направление. Согласно сообщению РИА Новости, эти бронированные машины ВС РФ прошли модернизацию и существенное превосходят любые танки, имеющиеся в распоряжении украинских националистов.
Российская армия перебросила танки Т-80 БВ на Запорожское направление. Согласно сообщению РИА Новости, эти бронированные машины ВС РФ прошли модернизацию и существенное превосходят любые танки, имеющиеся в распоряжении украинских националистов.
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