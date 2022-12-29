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Российские танки Т-80БВ переброшены на Запорожское направление

Российские танки Т-80БВ переброшены на Запорожское направление

Российская армия перебросила танки Т-80 БВ на Запорожское направление. Согласно сообщению РИА Новости, эти бронированные машины ВС РФ прошли модернизацию и существенное превосходят любые танки, имеющиеся в распоряжении украинских националистов.

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