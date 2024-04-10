"ПГ": теплую одежду нужно положить в тревожный чемоданчик на случай эвакуации

Людям, которые живут в районе возможных землетрясений или цунами, повторяющихся наводнений и паводков, лесных пожаров, предприятий, работающих с вредными веществами, а также местах, где есть вероятность возникновения вооруженных конфликтов, важно заранее подготовить тревожный чемоданчик на случай эвакуации.