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"ПГ": теплую одежду нужно положить в тревожный чемоданчик на случай эвакуации

"ПГ": теплую одежду нужно положить в тревожный чемоданчик на случай эвакуации

Людям, которые живут в районе возможных землетрясений или цунами, повторяющихся наводнений и паводков, лесных пожаров, предприятий, работающих с вредными веществами, а также местах, где есть вероятность возникновения вооруженных конфликтов, важно заранее подготовить тревожный чемоданчик на случай эвакуации.

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