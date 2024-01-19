«Неожиданный налёт»: Русские бойцы взяли крупный укрепрайон ВСУ под Авдеевкой: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 19 января 2024 — Свежие новости СВО, обзор событий, Карта СВО, Украина последние новости

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 19 января 2024 г.: СВО сегодня, интерактивная карта СВО России, Обзор событий: На Артёмовском направлении: ВС РФ ведут штурмовые бои в направлении Часов Яра.
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