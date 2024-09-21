Маньяк-иконописец похитил свою дочку в Москве

Артур Рыно женился, отсидев 10 лет в колонии. Жена знала о прошлом избранника.фото: duma.gov.ru--> В Москве Артур Рыно, отсидевший 10 лет за убийство 37 человек, похитил из детского сада свою четырёхлетнюю дочь.
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