Маньяк-иконописец похитил свою дочку в Москве

Артур Рыно женился, отсидев 10 лет в колонии. Жена знала о прошлом избранника.фото: duma.gov.ru--> В Москве Артур Рыно, отсидевший 10 лет за убийство 37 человек, похитил из детского сада свою четырёхлетнюю дочь.