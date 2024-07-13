Били детей резиновыми дубинками. "Тюркский мир" взорвёт Россию через подвальные школы ваххабизма?

Виктор Борисов

Председатель комиссии Общественной палаты Владимир Зорькин предложил всем недовольным нынешним миграционным режимом заткнуть рты. В противном случае чиновник пообещал "поработать над законодательной базой и повышением ответственности", то есть по сути пригрозил посадками. «Меня очень беспокоит изменившаяся тональность в общественно-политическом дискурсе по вопросу миграции и межнациональных отношений. У нас давно такого не было, чтобы серьёзные люди, лидеры общественного мнения, которые себя таковыми считают, чтобы депутаты, общественные деятели в таком тоне говорили о народах, межнациональных отношениях и так далее. Если таковых не получается перевоспитать кого-то, можно ещё раз подумать над законодательной базой и повышением ответственности», заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции, член президиума совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Владимир Зорькин. Иностранный криминал, выдавливание россиян из детсадов, школ, больниц, демпинг зарплат и трудовых стандартов, кишлакизация российских городов, в том числе появление среднеазиатских анклавов и многое другое - по всем этим вопросам Зорькин никакого беспокойства не испытывает, тут его всё устраивает. Зорин был бы рад, видеть всех нас за решёткой - чтобы вопросов неудобных не задавали и бухтеть не смели