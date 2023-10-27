В Тюмени полицейские задержали подозреваемого в серии краж велосипедов

В дежурную часть городской полиции поступил ряд заявлений о хищении велосипедов. Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили, что преступления имеют схожий характер и к их совершению причастен один и тот же человек.
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