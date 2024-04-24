На майские праздники ввели дополнительные «Ласточки» Москва – Иваново – Москва

Поезда будут отправляться и прибывать на Курский вокзал столицы.Северная железная дорога сообщила, что на майские праздники ввела дополнительные рейсы скоростного поезда «Ласточка», который курсирует между Ивановом и Москвой.
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