Кристину Орбакайте поддержала 12-летняя дочь на концерте в Нью-Йорке (видео)

Певица Кристина Орбакайте продолжает гастроли по США и Канаде. Кристина Орбакайте поделилась моментами со своего концерта в Нью-Йорке, который состоялся в рамках её зарубежного гастрольного тура по США и Канаде.
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