Хаб распределения гуманитарной помощи создадут в Херсонской области

Власти Херсонской области планируют создать в селе Геническая горка на косе Арабатская стрелка волонтерский ресурсный центр для распределения гуманитарной помощи, поступающей из различных регионов России .
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